Anadolu'nun Yüce Dağı" Ilgaz Bir Ayda 149 Bin Ziyaretçi Ağırladı

"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz, ocak ayında 149 bin 754 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz, ocak ayında 149 bin 754 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.



"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" sözüyle şarkılara konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında bulunuyor.





Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden ziyaretçileri ağırlıyor.





Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.





Kış tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki kayak merkezinde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.





Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin 2018 yılı ocak ayında 71 bin 377 olan ziyaretçi sayısı, bu yılın aynı ayında 149 bin 754 kişiye ulaştı. Ilgaz Dağı'ndaki 4 otelde geçtiğimiz yıl ocak ayında 59 bin kişi konaklarken, bu sayı da 112 bin kişiye çıktı.



Yaklaşık 1500 yatak kapasitesi bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yenilenen tesisleri, her yaştan ve her düzeyden kayaksevere hitap eden pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle tatilcilerin gözdesi durumunda.



Kayak antrenörü Fethi Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini belirtti.



Çocuklara kayak eğitimi verip müsabakalara hazırladığını ifade eden Uludağ, şunları söyledi:



"Uludağ ile kar kalitesi ve nem oranı birbirine yakın durumda. Ulaşımımız kolay. Ankara'dan iki buçuk saatte gelebiliyoruz. Türkiye Kayak Federasyonu'nun iktisadi işletmesinde bulunan hem mekanik tesis hem de otelinden faydalanabiliyoruz. Müsabakaya hazırladığımız çocukların dışında toplamda 25 kişi geldik. Bunların 7'si müsabakaya hazırlanıyor. Diğer çocuklar da eğitim alıyorlar." diye konuştu.



Güler Baş ise Ilgaz'a kızıyla birlikte geldiğini ve Ilgaz'ı çok beğendiğini söyleyerek, "Samsun'dan geldik, çok memnun kaldık. Ilgaz'ın doğası harika." dedi.



Dilşat Hilal Baş ise kayak yapmayı yeni öğrendiğini kaydederek, Ilgaz'ın manzarasını beğendiğini dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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