KASTAMONU - "Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz'da kar ve sis havadan görüntülendi - Son Dakika

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz'ın karlı ve sisli zirvesi havadan görüntülendi.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Geçen hafta etkili olan kar yağışıyla dağ, beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar, seyrine doyumsuz manzara sundu. Bölgede yaklaşık 1 metreye ulaşan kar ile dağın bazı bölgelerinde etkili olan sis bulutları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dağda etkili olan kar yağışı, dronla da görüntülendi.