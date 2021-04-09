"Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz nisan ayında beyaz örtüye büründü - Son Dakika

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Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, nisan ayında yağan karla tekrar beyaza büründü.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan ve kış turizmin önemli merkezlerinden biri olan Yıldıztepe Kayak Merkezi ile Kadın Çayırı Tabiat Parkı karla kaplandı.

Yağışın ardından yüksek kesimlerinde yaklaşık 30 santimetre kar kalınlığı görülen bölgedeki orman görsel güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Kar altındaki çam ağaçları ve Ilgaz Dağı, drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından bölgeye fotoğraf çekimi için gelen Fatih Gölbaşı, AA muhabirine, nisan ayındaki kar yağışının kendisini de şaşırttığını söyledi.

Sabah karı görünce fotoğraf ve video çekimi için arkadaşlarıyla Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne gelmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Gölbaşı, "Herkesi doğası güzel Ilgaz'ımıza bekliyoruz. Ilgaz, mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor." dedi.