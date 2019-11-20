Anadolu'nun yüce dağı

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde bölgeye yerleştirilen 253 fore kazık sayesinde pist 5 bin metrekare genişledi.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" şarkı sözleriyle hafızalara kazınan, Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında da bulunuyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin pistinde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye yaklaşık 30 metre derinliğinde 253 fore kazık yerleştirildi. Yapılan çalışmayla kayak merkezi yaklaşık 5 bin metrekare genişletildi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nın, Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgede son birkaç yıldır heyelan tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Asrak, "Otellerin bulunduğu yerde sıkıntı yoktu ama kayak pistinin bulunduğu yerde bir kayma vardı. Zaman zaman buna benzer haberler çıktığında gerek buradaki tesislerimiz, gerek Kayak Federasyonumuz, gerek sporcularımız gerekse de kayak yapmak için bölgeye gelmek isteyenler tedirginlik yaşıyordu." dedi.

Asrak, Gençlik ve Spor Bakanlığının duruma ele attığını ifade ederek "Bakanlığımız bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde Spor Toto desteği ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından bölgede yapılacak çalışmalar için ihaleye çıkıldı. Hemen akabinde kayak pistinde fore kazık çalışması başlatıldı. Çalışmaları kısa sürede tamamlayıp sezon açılmadan bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Ilgaz Dağı sabitlendi diyebiliriz"

Pistin alt kısmına fore kazıkların yerleştirildiğini anlatan Asrak, "Bölgeye 30 metre derinliğinde 253 fore kazık çakıldı. Yan tarafına da istinat duvarı yapılacak. Bu çalışmayla birlikte Ilgaz Dağı'ndaki kayma tehdidini bertaraf etmiş bulunuyoruz. Ilgaz Dağı sabitlendi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Asrak, bu çalışma sonucunda pistin genişlediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ilgaz Dağı Kayak Tesislerinin alt kısmında daralma sıkışma oluyordu. Özellikle hafta sonları ciddi bir yoğunluk yaşanıyordu. Günübirlik gelen sporcu ve ziyaretçiler bu sıkışıklık dolayısıyla zorlanıyordu. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte bu bölgede 5 bin metrekarelik bir genişleme oldu. Bu sayede bu yoğunluğa daha kolay bir şekilde cevap veren bir tesis konumuna geldi."