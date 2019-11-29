Son Dakika Haberleri: Anadolu online alışverişi sevdi- Yeniden
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Anadolu online alışverişi sevdi- Yeniden

6 saat önce

Sayın Yazıişleri Müdürleri,'Anadolu online alışverişi sevdi' başlığıyla verdiğimiz haberi, şirketin ismiyle ilgili düzeltmeyi yaparak, yeniden veriyoruz.

Anadolu online alışverişi sevdi- Yeniden, System.String[]

Sayın Yazıişleri Müdürleri,

'Anadolu online alışverişi sevdi' başlığıyla verdiğimiz haberi, şirketin ismiyle ilgili düzeltmeyi yaparak, yeniden veriyoruz.

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İSTANBUL, - Türkiye'de online alışveriş yapanların nüfusa oranı yüzde 50'lere yükselirken, e-ticaret sektörü geçtiğimiz yıl yüzde 42 büyüme ile yaklaşık 60 milyar liralık hacme ulaştı. Özellikle son yıllarda Anadolu'dan online alışverişlerin de artması dikkat çekti.

Bir araştırmaya göre online alışverişlerin çoğunluğu akıllı telefonlardan yapılırken, akıllı telefonları dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarı takip ediyor. Türkiye'deki tüketicilere sunulan indirim ve promosyon imkanları alışverişteki satın alma eğilimini yüzde 86'lara çıkarırken, özellikle son dönemlerde Anadolu'dan online alışverişlerde artış yaşanıyor.

"ANADOLU TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Zamandan tasarruf ettirmesinin online alışverişi arttırdığına dikkat çeken Saklı Butik işletmecisi Sezgin Gürgen, "Tüm Türkiye'den aldığımız sipariş oranı arttı. Anadolu'yu baz alırsak geçtiğimiz yıla oranla bakarsak yüzde 50'lerde bir artış oldu. Artık Anadolu teknolojiyi yakından takip ediyor. Herkes farkındaki nerede yaşıyorsanız yaşayın internetteki kadar seçeneklere ulaşmak mümkün değil" dedi. Saklı Butik gönderim grafiklerine göre, internetten en sık alışveriş yapan yaş grubu 25-34 arası olurken, İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Gaziantep, Kayseri, Konya ve Antalya'dan online satışlar dikkat çekiyor.


İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:58 Kaynak: DHA
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