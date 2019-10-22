Anadolu OSB'den Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Ankara'nın başkent oluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla 4'üncü Cumhuriyet Haftası Etkinliği gerçekleştirdi.

Anadolu OSB'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, "Kurtuluşun Merkezi Anadolu'ya 1764 Bisiklet Turu" ile başladı.

Ankara Kent Konseyine bağlı Ankara Bisiklet Meclisi sporcularıyla düzenlenen tura katılanlar 60 kilometre yol kat etti.

Bisiklet turuyla eş zamanlı Anadolu OSB Göleti'nde 4'üncü Geleneksel Balık Tutma Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya, üreticiler, idareciler, fabrika çalışanları, aileleri ve bursiyer öğrenciler katıldı.

Yarışmanın ve turun ardından etkinliğe katılanlar Anadolu OSB'de bulunan Çanakkale Şehitleri Anıtı'na giderek, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri andı.

Etkinlik sonunda çocuklara "Küçük Kara Balık" ve "Filozof Meşe" kitapları hediye edildi.

"Üretim ve eğitim taarruzu başlattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bizlere vatan bahşeden şehitlerimize ve bugünlere taşıyanlara ödenmeyecek bir borcumuzun olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Tuncay, Anadolu OSB olarak, minnet ve vefa duygusuyla Büyük Taarruz'un başladığı topraklarda üretim ve eğitim taarruzuna geçtiklerini kaydetti.