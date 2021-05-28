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Anadolu OSB, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl üretim ve istihdamını yüzde 20 artırdı - Son Dakika

Anadolu OSB, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl üretim ve istihdamını yüzde 20 artırdı

28.05.2021 13:25
Anadolu OSB, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl üretim ve istihdamını yüzde 20 artırdı, System.String[]

Başkentteki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşın 2020 yılında üretim ve istihdam kapasitesini yüzde 20 artırdı.

Başkentteki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşın 2020 yılında üretim ve istihdam kapasitesini yüzde 20 artırdı.

Anadolu OSB'den yapılan açıklamaya göre, "Anadolu OSB 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu" gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2021 ve 2022 yıllarında bölgede yaşam kalitesini artıracak uygulamalara hayat verileceği ifade edildi. Geçen yıl, Kovid-19 salgınına karşın bölgedeki üretim ve istihdam artışına dikkati çekildi.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, burada yaptığı konuşmada, salgın sürecini üretim bantlarına daha fazla destek olarak atlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Son bir yıl içinde, üretimde ve istihdamda yüzde 20 artış sağladık. Salgının olumsuz etkilerine rağmen Güneş Enerji Santrali, yolların asfaltla kaplanması, bisiklet yollarının oluşturulması, atık su arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması, bölgemize ait işletme faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, eğitim iş birliklerimiz gibi hedeflerimizi gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Tuncay, bölgenin rekreasyon alanındaki yapılaşmalara, yatırımcıların ihtiyaç önceliğine göre devam edeceklerini bildirdi.

Kentsel tasarım projelerini günün değişen koşulları, katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda revize edeceklerini vurgulayan Tuncay, şunları kaydetti:

"Yönetimiyle, yatırımcılarıyla, çalışanlarıyla, altyapılarıyla, üstyapılarıyla, gerçekleştirdiği projeler ve en önemlisi ilkeleriyle Türkiye'ye örnek bir planlı kalkınma modeli oldu. Bu ilkeler ve özgün vizyonumuzla ikinci ve üçüncü nesillerin aynı özenle sahip çıkarak varlığını sürdüreceği bir OSB olmayı çok önemsiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. 20 yıldır kaybetmediğimiz heyecanımızla, umudumuzla, kararlılığımızla hedeflerimizi fethetmeye devam edeceğiz."

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Kutsi, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Anadolu OSB, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl üretim ve istihdamını yüzde 20 artırdı - Son Dakika Ekonomi


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