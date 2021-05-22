Anadolu OSB'nin mavi yolu bisikletçilerden tam not aldı

ANKARA - Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri Anadolu Organize Sanayi Bölgesi bisiklet yolunda pedal çevirdiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bisiklet yolunda antrenman yapan genç bisikletçiler, 3,2 kilometrelik bisiklet yoluna tam puan verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi gerek kent içi, gerek üniversite kampüs alanları gerekse organize sanayi bölgelerinde bisiklet yolu ağını genişletiyor. Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Anadolu OSB'nin içine yapılan 3,2 kilometrelik bisiklet yolunda antrenman yaparak mavi yolda pedal çevirdi. Türkiye'de bisiklet yolu yapılan ilk OSB olma özelliği taşıyan Anadolu OSB'de mavi yol bisikletseverlerin kullanımına açıldı. Sanayi bölgesinde 100 firmada çalışan 4 bin personel ile Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören 90 öğrencinin kullanımını teşvik etmek amacıyla kısa sürede tamamlanan bisiklet yolu her geçen gün daha fazla Başkentli tarafından kullanılmaya başlandı.

Bisiklet kullanımında farkındalık turları

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi paydaşlarından Ankuva Bisiklet Takımı sporcuları da mavi yolda test sürüşü yaparak farkındalık oluşturdu. Bisiklet yollarının artırılması için farkındalık çalışmalarına imza attıklarını ifade eden Ankara Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli, Anadolu OSB'de yapılan bisiklet yoluna tam not verdiklerini belirterek, "Pandemi nedeniyle burada yapılmış olan bisiklet yolunun açılışına katılamamıştık. Hem yolu görmek hem de çocuklarımızın antrenman yapması için Anadolu OSB bizlere kapılarını açtı. Sürüş keyfi olan bisiklet yolu harika ve planlı şekilde yapılmış. Sanayi içerisinde ulaşımın bisikletle sağlanması için yapılmış olan bu yolun tüm OSB çalışanları tarafından kullanılmasını temenni ediyorum" dedi.

ODTÜ Bisiklet Yolu da kısa sürede hizmete açılacak

Başkent'te 9 etaptan oluşan 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin 1. etabı olan 2,5 kilometrelik Milli Kütüphane- Beşevler güzergahı tamamlanırken, projeye üniversiteleri de dahil eden Büyükşehir Belediyesi; Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi (4,4 kilometre), Gazi Üniversitesi Yerleşkesi (2,6 kilometre), Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yerleşkesi (1,2 kilometre) ve Anadolu OSB'de de (2,6 kilometre) bisiklet yolları yaptı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ayrıca ODTÜ Kampüsü içinde yer alan 3 kilometrelik bisiklet yolunun altyapı çalışmalarını tamamlarken, asfalt kaplama ve boyama işleminin ardından mavi yolu kısa sürede hizmete açacak.