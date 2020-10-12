Anadolu Otoyolda lastiği patlayan otomobil takla atı: 4 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiğinin patlaması sonucunda takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İstanbul istikametine seyreden Özgür C. idaresindeki 34 RZ 2999 plakalı otomobil, Yukarısoku Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucunda takla attı.

Otomobilin takla attığını görenler sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.