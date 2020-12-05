Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi en sakin günlerinden birini yaşıyor - Son Dakika

Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği güzergahta sakinlik gözlemleniyor.

İstanbul ve Ankara metropollerini birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla en sakin günlerinden birini yaşıyor.

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Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu