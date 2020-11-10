Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü trafiğe açıldı - Son Dakika

Çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3. viyadükleri üzerinde bulunan derzler yenilendi ve yol tekrar asfaltlandı.

Ankara yönü, çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ve Karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı.

Çalışmalar kapsamında Ankara yönüne ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve D-100 kara yolu üzerinden sağlandı.

Otoyolun Düzce- Kaynaşlı ile Bolu-Abant gişeleri arasında kalan bölümünde 14 Ekim'de başlayan çalışmalar sona erdi.

Tünel viyadüklerinde derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle 26 gündür ulaşıma kapalı olan Anadolu Otoyolu 'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönü, çalışmanın tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

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