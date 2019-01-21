Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'da Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'da Zincirleme Trafik Kazası

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'da Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bekirdere rampasında 34 UC 8931 ve 34 KH 7935 plakalı otomobiller ile İran plakalı 1 tır çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Sağlık Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:48 Kaynak: AA

İstanbul, Anadolu Otoyolu, Güncel
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