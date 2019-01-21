Anadolu Otoyolu'da Zincirleme Trafik Kazası
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde Anadolu Otoyolu İstanbul
istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bekirdere rampasında 34 UC 8931 ve 34 KH 7935 plakalı otomobiller ile İran
plakalı 1 tır çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Sağlık Acil Servis
ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:48 Kaynak: AA
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