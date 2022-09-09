Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

09.09.2022 04:14
Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde önünde seyreden tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde önünde seyreden tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hakan Gürsoy (22) idaresindeki 14 ELA 907 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Gölyaka Gişeleri mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Suat Durmuş yönetimindeki 06 BRT 447 plakalı tır ile çarpıştı.

Araçta sıkışan Gürsoy, kaza yerine gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Gürsoy'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Hakan Gürsoy, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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