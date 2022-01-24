Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik akışı normal seyrediyor - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafik akışı, karla mücadele çalışmaları sonucu her iki istikametin de açılmasının ardından normal seyrinde ilerliyor.

Bölgede 3 gündür devam eden yağışın ardından kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölge, beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ekiplerinin yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Sarıçökek, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde Karayolları ekiplerinin çalışması devam ederken, trafik polisleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bölgedeki yol durumu drone ile görüntülendi.

Öte yandan Düzce kent merkezinde ve yüksek kesimlerde de İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam tüm araçların geçişine çift yönlü kapatılmış, çalışmaların ardından İstanbul yönü gece, Ankara yönü ise sabah kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı.