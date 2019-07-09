Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı
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Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı

38 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri, geçen yıl haziran ayında başlatılan köprü ve üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.

Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı, System.String[]
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Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri, geçen yıl haziran ayında başlatılan köprü ve üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, Gölyaka gişeleri ile D-100 kara yolu arasındaki bağlantı yolunda bir yıldan uzun süredir devam eden yenileme çalışmaları tamamlandı. Gişelerdeki teknik çalışmaları da bitiren ekipler, yolu ulaşıma açtı.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir süredir çok yönlü çalışma yürütülen Gölyaka kavşağı ve gişelerinin çalışmaları tamamlanmış olup, bugün itibariyle hizmete açılmıştır." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:55 Kaynak: AA
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