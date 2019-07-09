Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı
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Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri, geçen yıl haziran ayında başlatılan köprü ve üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.

Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı, System.String[]
Anadolu Otoyolu, Gölyaka, Ekonomi
Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri, geçen yıl haziran ayında başlatılan köprü ve üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:12 
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