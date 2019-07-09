Anadolu Otoyolu Gölyaka gişeleri hizmete açıldı
1 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka gişeleri, geçen yıl haziran ayında başlatılan köprü ve üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.
Anadolu Otoyolu Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:12
'nun Gölyaka
gişeleri, geçen yıl haziran ayında başlatılan köprü ve üstyapı onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.
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