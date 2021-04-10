Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor - Son Dakika

Villasına yapılan baskında dikkat çeken detay! Kimse görmesin diye branda çektirmiş

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Acımasız diktatör bu kez eğitim bakanını idam etti! Nedeni de olay kadar garip

Ev inşaatı için yapılan kazıdan çıkanı görünce kendinden geçti! Yetkililer anında el koydu

Bakan Selçuk'tan öğrencilerin merak ettiği 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini sürdürüyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkisinde dün akşam başlayan kar yağışı gün boyunca aralıklarla devam etti.

Zaman zaman tipiye dönen yağış, otoyolun özellikle Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli kesiminde sürüyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştığı güzergahlarda Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde de gece yarısından itibaren devam eden kar ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yağış, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde de etkili oluyor.

Bölgede görevli Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı uyararak, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.

Öte yandan, Bolu kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar aralıklarla devam ediyor.