Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı

30.09.2022 20:13

Anadolu Otoyolu Kartepe geçişinde kontrolden çıkan tır, akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak durabildi.

Anadolu Otoyolu Kartepe geçişinde kontrolden çıkan tır, akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak durabildi.

Otoyolun İstanbul istikametinde A.S'nin kullandığı 14 ABE 408 plakalı tır, Tepetarla dinlenme tesislerindeki akaryakıt istasyonuna girdi.

Burada sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu tır, akaryakıt pompasına çarptıktan sonra durabildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Pompalardan akan yakıt nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

YORUMLAR
500
Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı Beşiktaş'ta stadyum çevresindeki olaylarda elinde satırla görüntülenen şüpheli yakalandı Beşiktaş'ta stadyum çevresindeki olaylarda elinde satırla görüntülenen şüpheli yakalandı 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Örnekköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 3 aylık tatilin ardından mesaiye başlayacak TBMM'de gündem sosyal medya düzenlemesi
01:02 4 bölgeyi ilhak kararı alan Putin'e dünya ülkelerinden kınama mesajı yağdı
00:14 Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı
00:11 Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:52 BMGK'nın Ukrayna topraklarını ihlak edilmesini kınayan taslağı daimi üye Rusya tarafından veto etti
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Cumhurbaşkanımızı adayımızın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:29 Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 02:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de tır akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement