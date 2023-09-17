Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Otoyolda İstanbul istikametine giden, aralarında panelvan, cip ve otomobilin de bulunduğu 11 araç, Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın kontrollü sağlanması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Yaşam › Anadolu Otoyolu'nda 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var - Son Dakika