Anadolu Otoyolu'nda 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Son Güncelleme: 18.09.2023 00:01

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

11 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Otoyolda İstanbul istikametine giden, aralarında panelvan, cip ve otomobilin de bulunduğu 11 araç, Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

10 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın kontrollü sağlanması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Anadolu Otoyolu'nda 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var - Son Dakika
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