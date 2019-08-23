Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda 20 Eylül'e kadar yenileme çalışması yapılacak
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Anadolu Otoyolu'nda 20 Eylül'e kadar yenileme çalışması yapılacak

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arası, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Eylül'e kadar 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Anadolu Otoyolu'nda 20 Eylül'e kadar yenileme çalışması yapılacak, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arası, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Eylül'e kadar 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Anadolu Otoyolu, Ankara, İzmit, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:25 
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