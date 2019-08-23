Anadolu Otoyolu'nda 20 Eylül'e kadar yenileme çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu 'nun Ankara yönü İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arası, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Eylül 'e kadar 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

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