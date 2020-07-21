Anadolu Otoyolu'nda araç yangını ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda araç yangını ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde araç yangını nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde araç yangını nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

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Alınan bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 34 DE 7832 plakalı otomobilin motor kısmında Gebze ilçesi Kirazpınar mevkisi Ankara yönünde seyrederken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahale sürücü tarafından otomobildeki yangın söndürme tüpüyle yapıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda araç yangını ulaşımı aksattı - Son Dakika
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