Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu
36 dakika önce
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:09 Kaynak: AA
tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu
'nun Kocaeli
kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilini İstanbul
dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Ankara
istikametinde Derince
, İzmit
ve Kartepe
ilçelerinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, otoyolun değişik noktalarında denetimler yaparak sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.
Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.
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