Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı - BOLU - Son Dakika

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Aslı D. yönetimindeki 34 ND 445 plakalı cip, orta şeritteki Şenel K. idaresindeki 67 ABA 150 plakalı tıra sürterek bariyere çarptı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:30

Kaynak: AA

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