Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

25.06.2022 13:27
Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan sürücü, tedavi altına alındı.

Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen Enes Ç. idaresindeki 34 DCK 516 plakalı otomobil, Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde refüjdeki bariyere çarptı. Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda bariyere saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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