Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Süleyman Yalman idaresindeki 34 GD 3046 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara yönü Büyük Melen mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtaki sürücü Yalman ve Mehmet ve Gülizar Yalman yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik, Karayolları ekiplerinin yoldaki temizleme çalışmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:42 Kaynak: AA

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