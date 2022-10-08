Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

08.10.2022 16:02
Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde, tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde, tırın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyir halindeki B.H'nin kullandığı 34 DBR 320 plakalı boş kasa yüklü tır, Sapanca gişeleri mevkisinde yağışın da etkisiyle kontrolden çıktı.

Tır, çarptığı bariyerleri aşıp ağaçlık alana girdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tırın sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanırken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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