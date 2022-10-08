Arnavutköy Belediyesi, 'Tam Bana Göre Festival'inde açtığı stant ile ilgi odağı oldu

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda bariyerleri kırıp ağaçlık alana giren tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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