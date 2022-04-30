Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu

30.04.2022 09:15

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi Araç yoğunluğu Araçların trafikte ilerlemesi BOLU - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi

Araç yoğunluğu

Araçların trafikte ilerlemesi

BOLU - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı- Düzce kesiminde, özellikle Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu.

Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde görülen yoğunluk nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu

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Anadolu Otoyolu, Ramazan Bayramı, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu - Son Dakika


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