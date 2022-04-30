Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu - Son Dakika

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi
Araç yoğunluğu
Araçların trafikte ilerlemesi
BOLU - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı- Düzce kesiminde, özellikle Ankara yönünde yoğunluğa neden oldu.
Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde görülen yoğunluk nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.
Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.
Öte yandan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Kaynak: AA
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