Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

35 dakika önce

Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu, System.String[]
Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilin başlamasıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde başlayan araç yoğunluğu artarak devam ediyor.
Yoğunluk, otoyolun Ankara yönü Köroğlu Park mevkisi ve Gerede- Karadeniz bağlantı yolunda etkili oluyor.
Yoğunluk nedeniyle zaman zaman kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluşuyor.
Karayolları ve trafik ekipleri, ulaşımın durmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan D-100 kara yolunda ulaşım normal olarak sağlanıyor.
Trafik ekipleri, güzergahlarda aralıklarla sağanağın etkili olduğunu, sürücülerin dikkatli seyretmesi gerektiğini belirterek, trafik işaret ve işaretçilere uyulmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:15 Kaynak: AA
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