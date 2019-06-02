Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

47 dakika önce

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli ve Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
Özellikle yolun iki şeride düştüğü viyadük ve tüneller bölgesinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Araç yoğunluğu Kartepe gişelerinden sonra azalıyor.
Kara yolları ve trafik ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Anadolu Otoyolu'nun Sapanca- Arifiye ve Adapazarı- Akyazı mevkisinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Otoyolun İstanbul yönünde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor.
Anadolu Otoyolu, D-650 ve D-100 kara yollarında görev yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve kara yolları çalışanları, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Kocaeli, Ramazan Bayramı, Sakarya, Anadolu Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Kuşadası'nda bayram hareketliliği Malatya'da kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 13:29:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]