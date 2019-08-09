Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanmaya başladı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanmaya başladı.
Kurban Bayramı tatili için Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilciler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Bölgedeki trafik yoğunluğu drone'la havadan da görüntülendi.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrediyor.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Anadolu Otoyolu, Kurban Bayramı, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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