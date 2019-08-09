Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
1 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanmaya başladı.
Anadolu Otoyolu Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:00 Kaynak: AA
'nun Bolu
Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı
tatili için Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilciler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Bölgedeki trafik yoğunluğu drone'la havadan da görüntülendi.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrediyor.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti