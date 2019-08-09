Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı
tatili nedeniyle Anadolu Otoyolu
'nun Kocaeli
kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayramı İstanbul
dışında geçirmek için yola çıkan tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere rampası, Gültepe
, Çınarlıdere
, Kuruçeşme
, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı mevkisinde yoğunluk oluştururken, otoyol ile D-100 kara yolunun Ankara
istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Otoyolun İstanbul yönü ile Osmangazi Köprüsü
, Eskihisar Feribot İskelesi
ve D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.
Yoğunluğun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.