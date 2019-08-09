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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

54 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatili için otoyolu kullanan tatilciler, Bolu Dağı viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Abant Kavşağı ile Karadeniz bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede gişeleri kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.
Düzce Kaynaşlı gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde ise akıcı yoğunluk görülüyor.
D-100 kara yolunda ise trafik normal seyrederken, Zonguldak ve Bartın illerine gitmek isteyen sürücüler, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin çıkışında bulunan Mengen kavşağı kesiminde yoğunluğa sebebiyet veriyor.
Karayolları ekiplerinin yanı sıra Bolu ile Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:50 Kaynak: AA
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