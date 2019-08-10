Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu
1 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara yönünde bayram yoğunluğu yaşanıyor.
Anadolu Otoyolu Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:20 Kaynak: AA
'nun Bolu
kesimi Ankara
yönünde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı
tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık
, Köroğlu
Park, Yeniçağa ve Gerede Karadeniz
bağlantı noktasında yoğunluğa neden oluyor. Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Köroğlu Park alanında yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşmakta.
Otoyolun İstanbul
yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor. D-100 Kara Yolu'nun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanmakta.
Sürücüleri yakın takip, aşırı hız, hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmalarını, emniyet şeridini kullanmamalarını istedi.
Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı