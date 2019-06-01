Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı
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Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı

16 dakika önce

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğunluk artıyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu başladı, System.String[]
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçidinde yoğunluk artıyor.
Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı- Düzce kesiminin özellikle İstanbul- Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yetkililer yoğunluğun sabah saatlerinde ve yarın daha da artacağını belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:19 Kaynak: AA
Ankara, Bolu, Anadolu Otoyolu, Güncel
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