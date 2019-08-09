Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu - BOLU/

Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
ve Düzce
kesimlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı
tatili için otoyolu kullanan tatilciler, Bolu Dağı viyadükler, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık
, Abant Kavşağı ile Karadeniz
bağlantı yolu olarak kullanılan Gerede
gişeleri kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.
Düzce Kaynaşlı
gişeleri ile tünel arasında bulunan 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde ise akıcı yoğunluk görülüyor.
D-100 kara yolunda ise trafik normal seyrederken, Zonguldak
ve Bartın
illerine gitmek isteyen sürücüler, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinin çıkışında bulunan Mengen
kavşağı kesiminde yoğunluğa sebebiyet veriyor.
Karayolları ve Bolu ile Düzce İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri, otoyolda ulaşımın aksaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.