Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda derz yenileme çalışması
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Anadolu Otoyolu'nda derz yenileme çalışması

1 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası bakım çalışmaları kapsamında 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda derz yenileme çalışması, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası bakım çalışmaları kapsamında 20 gün süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul- Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arasındaki kırık derzlerin yenileneceği bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünce 24 Haziran-14 Temmuz'da Ankara-İstanbul istikametinin araç geçişine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, ulaşımın İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:58 Kaynak: AA
Bolu, Kaynaşlı, İstanbul, Anadolu Otoyolu, Güncel
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