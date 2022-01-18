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Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

18.01.2022 09:15

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen kamyon, ulaşımda aksamaya neden oldu.

İstanbul istikametinde seyreden Mehmet K. idaresindeki 27 ACK 740 plakalı kamyon, Bolu-Batı gişeleri mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki ulaşım, iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı

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Anadolu Otoyolu, İstanbul, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda devrilen kamyon ulaşımı aksattı - Son Dakika
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