Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

21.04.2022 17:01
Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde panelvan devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde panelvan devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Hüsnü K. idaresindeki 54 AT 515 plakalı panelvan otoyolun Gümüşova rampaları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Hüsnü K. ve araçta yolcu olarak bulunan Sahure Ç, Pembe Ç. ve Çebi Ç. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Anadolu Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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