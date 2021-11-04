Anadolu Otoyolu'nda devrilen şeker yüklü tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şeker yüklü tırın devrilmesi ulaşımın aksamasına neden oldu.
İstanbul istikametinde seyreden A.R.T. idaresindeki 26 KL 511 plakalı şeker yüklü tır, Arifiye- Sapanca geçişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Şekerlerin yola dökülmesi sonucu yol kısmen ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri Adapazarı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmaları ve tırın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
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