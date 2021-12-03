Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır trafiği aksattı - Son Dakika

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Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu 'nun Gebze kesiminde devrilen plastik hammadde yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

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