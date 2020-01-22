Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 76 DG 296 plakalı kuş yemi yüklü tır, Yenikent mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Tırdaki yemler yola ve refüje savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

Buradaki ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.