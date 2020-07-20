Anadolu Otoyolu'nda drone'lu denetim - Son Dakika

Düzce Valiliği, emniyet ve jandarma ekiplerince, vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi amacıyla Anadolu Otoyolu'nda drone da kullanılarak denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli ve huzur içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetim çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, narkotik ve drone ekipleri ile iz takip köpeklerinin katıldığı kaydedilen açıklamada, "Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde 'Yol Kontrol ve Arama' faaliyeti icra edilmiş olup uygulamalar artarak devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.