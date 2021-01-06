Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlere el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, otoyolda durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 6 bin 500 güneş gözlüğü, 3 bin 100 akıllı telefonlar için batarya, 450 kemer, 450 mekanizmalı bıçak, 220 kamp kaşık çatal seti, 50 kamp küreği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gönderici 2 firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldı.