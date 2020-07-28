Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Anadolu Otoyolu, Düzce Gişeleri'nde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında kente uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 2 şüphelinin içinde bulunduğu araç, Anadolu Otoyolu Düzce Gişeleri'nde durduruldu.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramalarda 50 adet ecstasy hap, 20 gram metamfetamin maddesi, 13 gram eroin maddesi, 2,5 gram esrar maddesi ve 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile 5 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi.

2 şüpheliye "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.