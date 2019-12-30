Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - BOLU - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - BOLU - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - BOLU

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 197 uyuşturucu hap ile 20 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 197 uyuşturucu hap ile 20 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan İstanbul'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı.

Ekipler tarafından takibe alınan şüpheli araç, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 197 extacy hap ve 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçtaki M.S.Ö, E.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - BOLU

Anadolu Otoyolu, Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:33 Kaynak: AA
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