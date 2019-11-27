Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Kazada, sürücü Sağlam ile araçtaki Erkan, Berat ve Meryem Sağlam yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Erol Sağlam idaresindeki 55 E 2134 hafif ticari araç, Bolu Dağı Tüneli 4. viyadük üzerinde önünde seyreden M.Y. yönetimindeki 01 BMC 33 plakalı tırla çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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