Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametinde Erol Sağlam idaresindeki 55 E 2134 hafif ticari araç, Bolu Dağı Tüneli 4. viyadük üzerinde önünde seyreden M.Y. yönetimindeki 01 BMC 33 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Sağlam ile araçtaki Erkan, Berat ve Meryem Sağlam yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 01:39:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]