Anadolu Otoyolu'nda heyelan ıslah ve üstyapı çalışması - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa- Dörtdivan Kavşakları arasında heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışması yapılacağını bildirdi.

Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeniçağa-Dörtdivan Kavşakları arasında 30 Aralık'a kadar sürecek olan heyelan ıslah ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.