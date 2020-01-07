Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde, iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde, iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara yönüne giden Murat Arslandoğan (55) idaresindeki 06 DM 4079 plakalı kamyon, Yeniçağa mevkisinde önünde seyreden Mehmet F'nin kullandığı 63 KN 730 plakalı kamyonla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Murat Arslandoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslandoğan'ın cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu, Yeniçağa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da okullar tatil mi? Vali Şahin'den açıklama geldi
Eczaneden 500 liralık cinsel içerikli ürün aldı, parasını ödemeden kaçtı İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler

Son Dakika Haberleri
16:27 Rojin'in babası ve komşularından sokak köpeği tepkisi - Son Dakika
16:27 İznik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışma final heyecanı - Son Dakika
16:26 Yalova'da ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika
16:22 Başkan Arıkan: "Talep ve önerileri dinliyoruz" - Son Dakika
16:21 Baki Ersoy, Yahyalılı nakliyecilerle toplantı yaptı - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:30:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Otoyolu'nda iki kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]